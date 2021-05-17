Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Neslihan Yalçın "En Etkin 50 CHRO" arasında

Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi (CHRO) Neslihan Yalçın, şirketteki dönüşüme katkıları ve çalışanlara yönelik başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin En Etkin 50 CHRO'su arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binden fazla şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye "En Etkin 50 CHRO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Şirketlerindeki dönüşüme liderlik eden insan kaynakları yöneticilerinin seçildiği araştırma kapsamında, Petrol Ofisi CHRO'su Yalçın da ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınmasıyla, iş yeri kavramında değişiklikler yaşandığını ifade etti.

Bu kapsamda, dijital dönüşüm başta olmak üzere esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konuların daha fazla öne çıktığına dikkati çeken Yalçın, "Petrol Ofisi olarak, biz de bu zorlu süreçte veri odaklı iletişimimiz ve çalışanlarımıza yönelik proje ve uygulamalarımızla sektöre öncülük ettik. Çalışanlarımız için çalışma rehberleri hazırladık, online eğitimlerle zihinlerini, vücutlarını, psikolojilerini zinde tutmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Online Staj Programı" ve "Yönetici Gelişim Yolculuğu" gibi öncü insan kaynakları uygulamalarını bu dönemde hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarımızla ilgili çalışanlarımızdan çok olumlu dönüşler aldık. Onların, proje ve uygulamalarımızı sahiplenmeleri ve yüksek sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri sayesinde zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Dolayısıyla Türkiye'nin en etkin insan kaynakları yöneticileri arasında yer almamda hem ekibimizin hem de tüm çalışanlarımızın çok büyük katkısı var. Ayrıca şirkette oluşturduğumuz yeni insan kaynakları iç iletişim stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz projelerle, çalışanların hem deneyimini hem de memnuniyet oranını arttırdık. Onların çalışma hayatlarında hata yapma korkusu yaşamadan öğrenme özgürlüğü yaşayacakları, yeni fikirlerini sunacakları bir çalışma ortamını yaratmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise odak noktamız, daha çok müşteri deneyimi teması, dijital dünyanın gereklilikleri, dijitalleşme ve inovasyon üzerine olacak."

Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki en etkin isimleri, sektör uzmanları ve akademisyenlerinden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından detaylı kriterler çerçevesinde belirlenen insan kaynakları yöneticileri, 1 Haziran'da düzenlenecek CHRO Summit 2021'de ödüllerini alacak.