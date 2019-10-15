Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 7. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'na katıldı

Türkiye demir çelik sektörünün buluştuğu 7. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu'nda Petrol Ofisi Madeni Yağlar da standı ve ileri teknolojili ürünleri ile yer aldı.



Petrol Ofisi açıklamasına göre, İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 7'nci Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bin 250 delege ve ziyaretçi ile yine sektörün en önemli platformlarından birini oluşturdu.



"Hammadde ve Kaynaklar", "Üretim Teknikleri" ve "Sürdürülebilirlik-Döngüsel Ekonomi" olmak üzere üç ana başlık altında düzenlenen oturumlarla demir, çelik sektörünün tüm yönleri ile alındığı sempozyumda, yayımlanan bildirimlerle de çeşitli alanlardaki başarılı çalışmalar paylaşıldı.



Petrol Ofisi Madeni Yağlar da bu önemli uluslararası buluşmada demir çelik sektörünün yanında yer aldı. Sempozyum boyunca yoğun ilgi gören Petrol Ofisi Madeni Yağlar standında, demir çelik sektörünün en çok tercih edilen endüstriyel yağları ve yenilikçi ürünler de tanıtıldı.



"Ürünlerimizi, 4 kıtada 35 ülkeye ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, liderlik sorumluluğu taşıyan Petrol Ofisi'nin her zaman Türkiye'nin geleceğini düşünen, hitap ettiği tüm sektörlerin yanında olan bir marka olduğunu dile getirdi.



Gürsu, Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın bilgi birikimi, uzmanlığı, kalitesi, teknolojisi, üretim gücü ve depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en önemli madeni yağ üretim tesisi konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bununla birlikte Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi-POTEM de alanında, sadece Türkiye'nin değil, geniş bir coğrafyanın en gelişmiş merkezlerinden biri konumunda. Burada geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz 350'yi aşkın zengin ürün çeşitliliği ile de Türkiye'nin madeni yağ ihtiyaçlarının hemen hemen tamamını tek çatı altında karşılıyoruz. Ürünlerimizi, 4 kıtada 35 ülkeye ihraç ediyoruz. Biz, teknolojiyi, gelişmeleri, sektörleri yakından tanıyan, takip eden bir markayız.

Geleceğe bakıp, sadece mevcut değil, doğabilecek ihtiyaçlara da bugünden çözümler oluşturuyoruz. Sektörlerle yakın işbirliğimiz kapsamanda, hem ürünlerimizi geliştireceğimiz alanları belirlemede, hem de üretim sonrasındaki test aşamasında birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla bir yandan liderlik sorumluluğumuz dahilinde öncülük misyonumuzu yerine getirirken, diğer yandan sektörlerimize ihtiyaç duydukları alanlarda avantajlar sunarak, gelişmelerine katkı sağlıyoruz."