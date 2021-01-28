Petrol Ofisi, madeni yağlar sektöründeki liderliğini 2020'de de sürdürdü - Son Dakika

Petrol Ofisi, madeni yağlar sektöründeki liderliğini 2020'de de sürdürdü

28.01.2021 12:19
Petrol Ofisi, madeni yağlar sektöründeki liderliğini 2020'de de sürdürdü, System.String[]

Petrol Ofisi geçen yıl madeni yağlar sektöründeki payını yüzde 29,1'e, madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payını ise yüzde 30,5'e çıkararak her iki alanda da lider oldu.

Petrol Ofisi geçen yıl madeni yağlar sektöründeki payını yüzde 29,1'e, madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payını ise yüzde 30,5'e çıkararak her iki alanda da lider oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre Petrol Ofisi 2020'de sektördeki liderliğini korudu.

Petrol Ofisi, 2010'dan bu yana üstlendiği madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki liderliğini yüzde 30,5'lik payla, madeni yağlardaki liderliğini ise yüzde 29,1'lik payla güçlendirdi.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar'ın Kocaeli Derince'deki fabrikası, ileri teknolojisi, yüksek üretim ve depolama kapasiteleri ile öne çıkarken, yıllık 140 bin tonluk üretim ile 15 bin tonu bitmiş ürün, 50 bin tonu ise ham ve yarı madde olmak üzere toplam 65 bin tonluk da depolama kapasitesine sahip.

Öte yandan Petrol Ofisi, 83'ü Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 161 farklı test yapılabilen Petrol Ofisi Teknoloji Merkezinde (POTEM) yılda ortalama 150 bin adet test gerçekleştiriliyor.

Petrol Ofisi madeni yağlar ise ileri teknolojisi ve POTEM'in üstün Ar-Ge gücü ile ürettiği 400'ün üzerindeki ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin madeni yağ alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, Petrol Ofisi olarak her alanda müşterilere, paydaşlara, sektöre fayda sağlama gayreti içinde olduklarını belirterek, "Petrol Ofisi, büyüklüğü, gücü, tecrübesi, gelişmiş altyapısı, teknolojisi gibi birçok üstün niteliğinin yanı sıra alanlarında uzman insan kaynağı ile de her koşulda başarılara imza atmakta. Öngörülemeyen küresel salgının sosyal yaşamdan iş hayatına kadar her alanda yarattığı zorlu koşullarda dahi başarı geleneğimizi sürdürebildik. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte elde edilen bu başarı, bizler için önemli bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu." açıklamasında bulundu.

Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu ise salgın döneminde örnek ve özgün bir başarı hikayesi yazıldığını ifade ederek, hem madeni yağlar hem de madeni yağlar ve kimyasallar alanlarında liderliklerini sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bu başarıyı özverili çalışmaya ve müşterilerle sürekli iletişim halinde olmaya bağlayan Gürsu, şunları kaydetti:

"Teknolojilerdeki gelişmelerin yanı sıra müşterilerimizin istek ve beklentileri de bizler için birer iş hedefi konumunda. Uzmanlığımız, bilgi birikimimiz, üretim ve POTEM ile Ar-Ge gücümüz sayesinde hızlı, esnek ve kabiliyetli bir yapıya sahibiz. Bu niteliklerimizle yaptığımız geliştirmeler ve üretim ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerinin de üzerinde karşılayan çözümler sunuyoruz. Petrol Ofisi madeni yağlar alanında da müşteri odağı ile ilerleyen, gelişen bir şirket. Bu yaklaşımlarımızın sonucunu da mevcut müşterilerimizdeki yüksek memnuniyetin yanı sıra yeni müşteri kazanımlarında da gözlemliyoruz."

Petrol Sanayi Derneği, Petrol Ofisi, Madeni Yağ, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, madeni yağlar sektöründeki liderliğini 2020'de de sürdürdü - Son Dakika Ekonomi


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