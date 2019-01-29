Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi madeni yağlarda liderliğini sürdürdü

Petrol Ofisi madeni yağlarda liderliğini sürdürdü

1 saat önce

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, "Petrol Ofisi'nin madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürmesi bizler için gurur verici" dedi.

Petrol Ofisi madeni yağlarda liderliğini sürdürdü, System.String[]
Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, "Petrol Ofisi'nin madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürmesi bizler için gurur verici" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:09 

Selim, Petrol Ofisi, Ekonomi
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