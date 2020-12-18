İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül' - Son Dakika

İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül'

18.12.2020 09:55
İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül', System.String[]

Pazarlama ve iletişim platformu İstanbul Marketing Awards 2020'de kazananlar belli oldu.

Pazarlama ve iletişim platformu İstanbul Marketing Awards 2020'de kazananlar belli oldu. Markaların pazarlama süreçlerine katkı sağlayan çalışmaların ödüllendirildiği organizasyonda Petrol Ofisi, madeni yağlar alanındaki iki farklı projesi ile 'Müşteri Sadakat Çalışmaları' ve 'Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri' kategorilerinde iki 'gold ödüle' layık görüldü.

İstanbul Marketing Awards 2020'de ödüller; 'Ürün Geliştirme', 'Satış Ortamı', 'Satış Sonrası', 'Marka İletişimi' ve 'Kurumsal İletişim' olmak üzere 5 ana başlık altında, farklı kategorilerde verildi. Petrol Ofisi'nin, mimar Selim Yuhay ile şoförlerin iş ve yaşam alanı olan kamyon kabinlerini yenilediği 'Maximus Kabin' projesi, İstanbul Marketing Awards 2020 jürisi tarafından 'Müşteri Sadakat Çalışmaları' kategorisinde gold ödüle layık görüldü.

Haziranda 17 bin ustaya, Maxima ve Maximus ürünleri dağıtılarak yaklaşık 3 milyon liralık katkı sağlayan 'Siftah Kampanyası' da, yarışmada 'Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri' kategorisinde gold ödül aldı.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE MÜŞTERİ VE PAYDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

İyi günde olduğu gibi kötü günlerde de müşterilerinin, paydaşlarının yanlarında olmaya büyük özen gösterdiklerine söyleyen Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, " Türkiye'nin köklü ve lider firması olarak, ileri teknolojili ürünlerimiz ve yüksek hizmet kalitemizle birlikte, her alanda müşterilerimize, paydaşlarımıza odaklanmış bir şirketiz. Bu anlayışımızla, her birinde 6-7 bin usta ile buluştuğumuz Maxima ve Maximus Usta Buluşmaları gibi farklı ve lidere yakışır projeler ile çeşitli saha aktiviteleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gürsü, "Ağır ticari araç şoförlerine biz, 'Maximus Adam' diyoruz ve onlarla sürekli temas halindeyiz. Nasıl yaşarlar, çalışma şartları nelerdir, dertleri, sıkıntıları nedir çok iyi biliyoruz. Adeta onlarla yaşıyor ve çalışıyoruz. Bu nedenle Maximus Kabin projesini geliştirerek, kamyon şoförlerinin hem çalışma hem de yaşama alanı olan kabinlerini yeniledik. Şoför arkadaşlardan büyük ilgi gören bu projemiz, pandemi koşullarına göre de evrildi şimdi genişleterek tekrar devam ediyoruz. Pandemi döneminde özel yetkili servisler ve oto sanayi sitelerinde çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere yaptığımız Siftah Kampanyası da büyük takdir ve talep gördü. Haziran ayı içinde Türkiye'nin dört bir yanında toplam 17 bin ustaya, koşulsuz olarak, Maxima ve Maximus motor yağlarımızı dağıttık. Ustalarımıza, hizmet verdikleri araç tipine göre 4 ile 7 litrelik motor yağlarımızı, maskeler ve pandemiye karşı bilgilendirme broşürleriyle birlikte dağıttık. Siftah liderden ile oto sanayi siteleri ve özel servislerine, işlerin hareketlenmesi, çarkların yeniden hızlanabilmesi için toplamda 3 milyon lira civarında bir katkı sağladık" diye konuştu.


İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül'
İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül'
İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül'

Petrol Ofisi, Akaryakıt, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Marketing Awards 2020'de Petrol Ofisi'ne 'gold ödül' - Son Dakika Ekonomi


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