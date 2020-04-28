Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor

6 saat önce

Petrol Ofisi, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programını online platforma taşdı.

Petrol Ofisi'nde online staj uygulamaları başlıyor, System.String[]

Petrol Ofisi, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programını online platforma taşdı. Üniversitelilere uzaktan erişim ile staj yapma olanağı tanıyan program, gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

Atandıkları projelerde 3 ay boyunca staj yapacak üniversite öğrencileri, Petrol Ofisi'nin zengin online eğitim programlarından, iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de yararlanabilecekler.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle birçok şirket, mevcut iş modellerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu dönüşüme adapte olabilenler hiç şüphesiz, sonraki süreçte de artık daha yenilikçi, daha güçlü, çevik ve esnek bir kültüre gerçek anlamda sahip olacaklar. Petrol Ofisi, uzaktan çalışma sürecine en hızlı geçiş yapan ve yenilikçi uygulamaları ile bu alanda da öncülük eden şirketler arasında yer alıyor. Petrol Ofisi bu öncülüğü ile şimdi de akademik eğitime katkı sağlıyor. Petrol Ofisi, sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek, üniversite öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeni ile şirketlerin staj programlarını iptal etmesinden kaynaklanan mağduriyetine yenilikçi bir çözüm sunuyor. Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım staj programı tamamen online'a taşınıyor" denildi.

Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, "Öğrenci arkadaşlarımıza dolu dolu bir deneyim sunduğumuz 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programımızın bu yılki başvuru süreci sırasında, maalesef pandemi ülkemize de ulaştı. Güncel koşulları göz önüne aldığımızda, özellikle öğrenci arkadaşlarımızın uzun süredir evlerinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Programı iptal etmek ya da ertelemek yerine, sektöre öncülük eden bir uygulamaya geçerek, 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programımızdaki tüm süreçleri çok kısa bir sürede online platformlara taşıdık" dedi.

Program boyunca yapacakları düzenli kısa anketler ile stajyerlerden geri bildirim alacaklarına da değinen Neslihan Yalçın, "Bu staj programının online olmasının önemli bir avantajı da, anlık geri bildirimlerle sürekli gelişecek bir süreç olması. Aldığımız geri bildirimlerle, hızlı uyarlamalar, geliştirmeler yapabileceğiz. İK ekibi olarak bizler de düzenli olarak onlarla online buluşmalar yaparak sorularını yanıtlayacağız. Hatta program kapsamında, stajyerlerimizin kendi aralarındaki kaynaşmaya bir parça katkı sağlamak adına, bu genç gruba özel iş dışı online aktiviteler ve yarışmalar da tasarladık" diyerek, bu deneyimini yaşamak isteyen üniversitelileri 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' online staj programına davet etti. (Fotoğraflı)


Petrol Ofisi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 11:47 Kaynak: DHA


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