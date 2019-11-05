Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi'nden kadın voleybol ligine destek
Son Dakika Spor Petrol Ofisi'nden kadın voleybol ligine destek

Petrol Ofisi'nden kadın voleybol ligine destek

6 saat önce

Petrol Ofisi'nin binek araç motor yağlarındaki güçlü markası Maxima, Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na forma sponsoru olarak destek vermeye başladı.

Petrol Ofisi'nden kadın voleybol ligine destek, System.String[]

Petrol Ofisi'nin binek araç motor yağlarındaki güçlü markası Maxima, Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na forma sponsoru olarak destek vermeye başladı.


Petrol Ofisi, Altınordu Futbol Kulübü ile Türkiye sporunun geleceğine verdiği desteği, bu yeni sponsorluğu ile voleybola da taşıdı. Şirket, binek araç motor yağlarındaki güçlü ve dinamik markası Maxima ile Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na 2019-2020 sezonunda forma sponsoru oldu.


Başarıları ve altyapısıyla öne çıkan kadın voleybolunun önemli markası


Yapılan bilgilendirmede; 1990 yılında kurulan ve 2009 yılından bu yana kadın ve çocuklara yönelik adeta bir sosyal sorumluluk projesine dönüşen Sarıyer Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, birçok önemli başarıya imza atmış köklü bir takım ve altyapıya verdiği önemle de öne çıkıyor.


Altyapı çalışma standartlarında yeni sistemler geliştiren kulüp, yenilikçi uygulamaları ile de bu alanda öncüler arasında yer alıyor. Yaz okullarındaki yetenekli çocuklar altyapıya alınarak, yetiştiriliyor ve Türkiye voleyboluna kazandırılıyor. Kadın voleybolunun önemli markalarından olan Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı altyapısından, bugüne kadar değişik yaş kategorilerinden milli takıma, diğer kulüplere ve A takıma yükselen birçok oyuncu bulunuyor. - İSTANBUL

Petrol Ofisi, voleybol, Sarıyer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:26 Kaynak: İHA
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