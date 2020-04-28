Petrol Ofisi'nden

Petrol Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle staj yapamayan üniversitelilere, uzaktan erişimle staj yapma imkanı tanıyan "Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım" staj programını internet ortamında hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, online program yardımıyla, gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunularak, 3 ay boyunca staj yapacak üniversite öğrencileri de iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de programı kullanabilecek.

Sınıf içi eğitimlerin tamamının online platforma taşındığı "Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım" programında stajyerler, Petrol Ofisi'nin halen devam eden projelerine atanacak. Stajyerler bu projeler üzerinde, 3 ay boyunca takım arkadaşlarıyla çalışacak.

İptal ya da erteleme yerine, uzaktan eğitim

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Neslihan Yalçın, Kovid-19 salgını sebebiyle bir çok şirketin, mevcut iş modellerini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Özellikle öğrenci arkadaşlarımızın uzun süredir evlerinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Staj programını iptal etmek ya da ertelemek yerine, üniversitelilere uzaktan erişimle staj yapma imkanı tanıyan 'Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım' staj programını online platforma taşındı." ifadelerini kullandı.

Online platform deneyiminin Petrol Ofisi için de çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Her bir departman için yaptıkları işi, kültürümüzü ve gelecek vizyonlarını anlattıkları kısa videolar çekiyoruz. Stajyer arkadaşlarımız, hem bu videoları izleyerek, hem de kendi ekipleri dışından kişilerle birebir rehberlik görüşmeleri yaparak kurum iklimini anlayacak ve hissedecekler. Stajyerlerimizi bekleyen çok değerli ve zengin bir içeriğe sahip olan online eğitim programımızdan, teknik bilgi becerilerini geliştirebilecekleri gibi kişisel gelişim, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi birçok farklı alanda da destek alabilecekler. Her stajyere atanacak staj rehberleri ise günlük olarak gerçekleştirecekleri video konferanslarla, stajyerlerimize hem rehberlik yapacak hem de proje gelişmelerini takip edecekler."