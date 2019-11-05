Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi'nden voleybola destek
Son Dakika Güncel Petrol Ofisi'nden voleybola destek

Petrol Ofisi'nden voleybola destek

6 saat önce

Petrol Ofisi'nin binek araç motor yağlarındaki markası Maxima, Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na forma sponsoru olarak destek vermeye başladı.

Petrol Ofisi'nden voleybola destek, System.String[]

Petrol Ofisi'nin binek araç motor yağlarındaki markası Maxima, Türkiye Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde mücadele eden Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'na forma sponsoru olarak destek vermeye başladı.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 78 yıllık geçmişi ile her alanda ülke gelişimine katkı sağlayan Petrol Ofisi, Türkiye sporunun geleceğini desteklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Petrol Ofisi, markası Maxima ile Sarıyer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın 2019-2020 sezonu için forma sponsorluğunu üstlendi.

Petrol Ofisi böylece, Altınordu Futbol Kulübü ile Türkiye sporunun geleceğine verdiği desteği, yeni sponsorluğu ile voleybola da taşımış oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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