Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi - Son Dakika

Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi

09.03.2021 10:47
Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi, System.String[]

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinin lideri Petrol Ofisi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylandı.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağ sektörlerinin lideri Petrol Ofisi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aldığı tedbirler, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 7 akaryakıt terminali, 1 LPG terminali ve 46 akaryakıt istasyonu "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" ile "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" sertifikalarını aldı.

TSE Kovid-19 sertifikalarına yönelik, "Kovid-19 Risk Değerlendirmesi", "Kuruluş Pandemi Planı", "Kovid-19 Kaynaklı Atıkların Yönetimi Talimatı", "Hijyen ve Sanitasyon Planı", "Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları", "Günlük Hijyen Denetleme Formları", "Koronavirüs Önlemleri", "Afiş/Poster/Bilgilendirme Yazıları" gibi birçok başlıkta inceleme ve denetimlerde bulunuyor.

Şirket, 25 akaryakıt istasyonu ile Türkiye'nin farklı havalimanlarında bulunan 18 hava ikmal ünitesinde de "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almak üzere çalışmalar sürdürülüyor. Petrol Ofisi'nin tüm yurda yayılmış tesis ve istasyonlarında yürüttüğü TSE sertifikalandırma süreci, sektörün en kapsamlı çalışması olarak bir ilki oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, insan sağlığı ve iş güvenliği alanlarında küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "İlk günden bu yana çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve toplum sağlığı odağı ile oluşturduğumuz plan kapsamında tüm tedbirleri eksiksiz, hatta fazlası ile uygulamaya devam ediyoruz. Kurduğumuz sistem ile çalışanlarımız, bayilerimiz ve hatta ailelerinin sağlıklarını eş zamanlı takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şiper, her hafta iş yerlerinde çalışanlara PCR testi yaptırdıklarına işaret ederek, "Bu suretle bir ay içinde 4 binin üzerinde test yapılmış oluyor. Salgın sonrasını da düşünerek, geleceğe yönelik tesislerimiz ve istasyonlarımıza ilişkin çalışmaları da bugünden yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi
Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi
Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi

Petrol Ofisi, Koronavirüs, PCR Testi, Akaryakıt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'nin Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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