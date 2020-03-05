Petrol Ofisi'nin hizmet şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'nin hizmet şampiyonları ödüllerini aldı - Son Dakika Ekonomi

Petrol Ofisi'nin hizmet şampiyonları ödüllerini aldı

6 saat önce

Petrol Ofisi'nin istasyonlarda sunulan hizmet standartlarını gözlemlediği "Üçüncü Göz" programı kapsamında en yüksek puanı toplayan 7 bölgenin şampiyon akaryakıt bayileri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Petrol Ofisi'nin hizmet şampiyonları ödüllerini aldı, System.String[]

Petrol Ofisi'nin istasyonlarda sunulan hizmet standartlarını gözlemlediği "Üçüncü Göz" programı kapsamında en yüksek puanı toplayan 7 bölgenin şampiyon akaryakıt bayileri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, akaryakıt sektöründe verdiği eğitim, geliştirme ve benzeri çalışmaların sonuçlarını "Üçüncü Göz" programı kapsamında gizli müşteri denetimleriyle düzenli olarak kontrol ediyor.

2019 yılı son çeyreğinde çeşitli kriterlerden oluşan hizmet standartlarında en yüksek puanı alan 7 bölgenin birincisine ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper, sektör lideri olarak müşterilere her alanda en iyiyi hizmeti vermeyi kendilerine görev edindiklerini ifade etti.

Şiper, hizmet kalitesinin, doğrudan bayilerin üzerinden müşterilere yansıyan bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bayilerimizin sürekli kendilerini geliştirme ve en iyiye ulaşma çabaları çok önemli, çok belirleyici. Petrol Ofisi bayilerinin bu yöndeki çabalarını, ortaya koydukları performansı 'Üçüncü Göz' ile çok net gözlemliyoruz. Hizmet kalitesinin bayilerimiz arasında adeta bir yarışa dönüşmesi ve ortaya çıkan sonuçlar, bizler için çok sevindirici. Şampiyon bayilerimizi tebrik ediyorum."

Üçüncü Göz Programı

Tamamı gerçek tüketicilerden oluşan yaklaşık 40 bin kişilik gizli müşterilerin bağımsız denetim sonuçlarının yansıdığı "Üçüncü Göz" programında, Petrol Ofisi istasyonlarının periyodik denetiminin yanı sıra sektör genel değerlendirme kriterlerinden de yararlanılıyor.

Yapılan denetimlerde, istasyon ve personel görünümünden, temizliğe, genel hizmet kalitesinden, akaryakıt satış görevlilerinin iletişim süreçlerine ve müşteri memnuniyetine kadar birçok farklı kriter puanlanıyor. Toplanan puanlar neticesinde üçer aylık dönemlerde bölgelerinin en yüksek puanını alan Petrol Ofisi bayileri ödüllendiriliyor.

Petrol Ofisi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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