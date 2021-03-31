Petrol Ofisi'nin online staj programına ödül

Petrol Ofisi, online staj programı "Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım" ile şirketlerin yıl içindeki inovasyonları ve başarılarını ödüllendiren "MENA Stevie Awards"ta ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri'nin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesini kapsayan MENA Stevie Awards'ta kazananlar belli oldu.

Bu kapsamda, 14 ana kategoride dağıtılan ödüllerde Petrol Ofisi'nin online staj programı "Petrol Ofisi ile Geleceğe Bir Adım", "İnsan Kaynakları Yönetimi, Planlama ve Uygulama İnovasyonu" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Petrol Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında online gerçekleştirdiği 3 aylık staj programıyla teknik ve kişisel gelişim eğitimleri sunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Yöneticisi Neslihan Yalçın, söz konusu programın salgın dönemindeki ilk kapsamlı ve uzun dönemli staj programı olduğuna işaret ederek, "Mevcut bir programın her boyutuyla bu kadar hızlı ve etkin bir şekilde dijital olarak dönüştürülebilmesi, farklı sektörlerden de birçok kurumun ilgisini çekti ve örnek oluşturdu." ifadelerini kullandı.???????