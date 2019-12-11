Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika Ekonomi

Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü

6 saat önce

Perakende dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan 'Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri' kapsamında düzenlenen 'Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019'da Petrol Ofisi, 'Türkiye'nin Ciro ve İstasyon Sayısı Bakımından En Büyük Akaryakıt Perakende Şirketi' seçildi.

Petrol Ofisi, 'Perakendenin Hızlıları Ödülü'ne layık görüldü, System.String[]

Perakende dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan 'Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri' kapsamında düzenlenen 'Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019'da Petrol Ofisi, 'Türkiye'nin Ciro ve İstasyon Sayısı Bakımından En Büyük Akaryakıt Perakende Şirketi' seçildi.


Perakendede geçmişten bugüne inovasyonun ve geleceğin teknolojilerinin ele alındığı 'Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri', İstanbul Levent'te bir otelde düzenlendi. Düzenlenen forumda, iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan 15 konuşmacı, 'liderlerin inovasyon stratejileri', 'perakendenin geleceği' ve '2020'de yeni tüketici ve deneyimin gücü' başlıkları altındaki oturumlarda perakende sektörü hakkında paylaşımlarda bulundular.


Forumun ardından düzenlenen 'Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019' töreninde cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda perakendenin en büyük şirketleri ödüllerini aldı. 'Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019'da Petrol Ofisi, 'Türkiye'nin Ciro ve İstasyon Sayısı Bakımından En Büyük Akaryakıt Perakende Şirketi'seçildi. Törende akaryakıt sektörüne verilen tek ödülü Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper aldı.


78 yıllık köklü geçmişi ile Petrol Ofisi'nin sektörünün geleneksel olarak lider ve öncü markası olduğuna vurgu yapan Selim Şiper, "Petrol Ofisi, ülkenin dört bir yanına yayılmış istasyon ağı, benzersiz altyapısı ve 49.9 milyar TL'ye ulaşan toplam satış geliri ile alanında Türkiye'nin en büyük şirketi konumunda. Benzersiz bilgi birikimimiz, teknolojimiz ve uzmanlığımız ile yeniliklere imza atıyoruz. Karada olduğu gibi havada ve denizde de yakıt tedariki sağlayan, akaryakıtın yanı sıra madeni yağlar alanındaki güçlü faaliyetleri ile tüm sektörlerin gelişimine katkı sağlayan bir şirketiz. Bununla birlikte gelişen ülkemizin gelecek enerji ihtiyacını karşılamak, sektörümüze öncülük etmek üzere Petrol Ofisi olarak, hem nicelik hem de nitelik açısından güçlü ve sağlam adımlarla büyümeye, yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Petrol Ofisi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:47 Kaynak: İHA
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