Petrol Ofisi, Türkiye'nin ciro ve istasyon sayısı bakımından en büyük akaryakıt perakende şirketi seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen "Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri" etkinliğinde "Perakendenin Hızlıları Ödülleri 2019" sahiplerini buldu.

Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, perakendeciler, cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli kriterlerde ödüle layık bulundu.

Petrol Ofisi de bu kapsamda "Türkiye'nin Ciro ve İstasyon Sayısı Bakımından En Büyük Akaryakıt Perakende Şirketi" seçildi.

Törende, akaryakıt sektörüne verilen tek ödülü Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper aldı.

Şiper, konuşmasında, şirketin 78 yıllık tecrübesine dikkati çekerek, "Petrol Ofisi, ülkenin dört bir yanına yayılmış istasyon ağı, benzersiz alt yapısı ve 49,9 milyar liraya ulaşan toplam satış geliriyle alanında Türkiye'nin en büyük şirketi konumunda. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak, sektörümüze öncülük etmek üzere Petrol Ofisi olarak güçlü ve sağlam adımlarla büyümeye, yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.