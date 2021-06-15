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Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül - Son Dakika

Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül

15.06.2021 10:56
Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül, System.String[]

Petrol Ofisi, Social Media Awards Turkey 2021'de iki ödül kazandı.

Petrol Ofisi, Social Media Awards Turkey 2021'de iki ödül kazandı. Social Brands Veri Analitiği Ödülleri bölümünde Akaryakıt kategorisinde Altın Ödül'e layık görülen şirket, Sosyal Lig ile de Mobil Uygulama kategorisinde Gümüş Ödül'ün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile bu yıl 5'inci kez düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'de kazanlar belli oldu. Yarışma kapsamında; 1 Nisan 2020 -1 Nisan 2021 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar üzerinden marka ve ajansların sosyal medya performansları değerlendirildi. Objektif veriler ve jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar sektörü liderlerinden biri olan Petrol Ofisi, biri altın 2 ödüle birden layık görüldü. Sosyal medyanın en iyileri; 9 Haziran'da düzenlenen online bir törenle ödüllerini aldı.

Social Brands Veri Analitiği Ödülleri'nde 2 yılda 2 Altın Ödül

Bu sene de Social Brands Veri Analitiği Ödülleri bölümünde Akaryakıt kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi olan şirket, zirvedeki yerini korudu. Şirket, ayrıca 2,5 milyon kullanıcıya ulaşan Türkiye'nin 1 numaralı fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig uygulaması ile de Mobil Uygulama kategorisinde de Gümüş Ödül aldı.

Sektör lideri bu prestijli başarıyı iki yıl üst üste tekrarladı

Şirket, Social Media Awards Turkey 2020'de de Veri Analatiği Ödülleri'nde 'Akaryakıt' kategorisinin birincisi seçilmiş, Sosyal Lig ile de, Jüri Ödülleri'nde, hem 'Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası' hem de 'Sayfa ve Topluluk Yönetimi' kategorilerinde iki Gümüş Ödül'ün sahibi olmuştu.

"Social Media Awards'ı bir kez daha kazanmaktan gurur duyuyoruz"

Sosyal medyanın günümüzde çok önemli hale geldiğini ve müşterilerin marka algılarının dijital mecralardan, giderek daha da fazla etkilenmeye başladığına dikkat çeken Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, "Günümüzde hepimiz, sosyal medyada o kadar çok reklam ve mesaja maruz kalıyoruz ki, bu alanda doğru işler yapılmadığında görünmez olmak artık içten bile değil. Bu yüzden de sosyal medya, bugün artık çok stratejik ve üzerinde çok büyük bir özenle, dikkatle çalışılması gereken bir mecra konumunda bulunuyor. Bu mecrada sadece kuvvetli bir marka amacına çapalanmış, toplumun sahipleneceği duyguları uyandıran ve bu şekilde farklılaşan markalar başarılı olabilir. Şirket olarak, marka sağlığı göstergelerimiz olumlu yönde ciddi bir ivme gösteriyor. Bunda sosyal medyada doğru kurgulanmış, uzun soluklu projelerimizin de önemli bir katkısının olduğuna inanıyoruz. Özellikle pandemi döneminde, topluma fayda sağlayan projelerimizin iletişiminin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Social Media Awards'ı 2020 yılının ardından bu yıl, ikinci kez kazanmaktan ekip olarak, gurur duyuyoruz. Daha iyisini yapmak için de çok büyük bir motivasyon ile çalışmaya devam ediyoruz" diyerek, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül
Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül

Social Media Awards Turkey, Marketing Türkiye, Petrol Ofisi, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi'ne Social Media Awards Turkey'den 2 ödül - Son Dakika Ekonomi


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