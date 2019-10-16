Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da mühendis adaylarıyla buluştu
Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da mühendis adaylarıyla buluştu

Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da mühendis adaylarıyla buluştu

1 saat önce

Petrol Ofisi, Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı 2019'da (TÜMKAF) mühendis ve mühendis adaylarıyla buluştu.

Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da mühendis adaylarıyla buluştu, System.String[]

Petrol Ofisi, Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı 2019'da (TÜMKAF) mühendis ve mühendis adaylarıyla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petrol Ofisi, kariyer fırsatlarının tanıtıldığı standın yanı sıra 10 başlık altında düzenlediği etkinliklerle mühendis ve mühendis adayları ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi İnsan Kaynakları Başkanı Neslihan Yalçın, akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasal ürün pazarlarında lider olduklarını belirterek, rekabetin yoğun olduğu, küresel markaların bulunduğu pazarlarda elde edilen sürdürülebilir başarının önemli olduğunun altını çizdi.

Başarıyı getiren en temel unsurlardan birinin alanlarında uzmanlaşmış insan kaynağı olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Tecrübeli, alanlarında uzman çalışma arkadaşlarımızla, donanımlı genç mesai arkadaşlarımızın yarattığı sinerji ile bu sürdürülebilir başarımıza, insan kaynakları alanında da devamlılık sağlıyoruz. Bunun için bu alandaki tüm platformları, en iyi şekilde değerlendiriyoruz, Petrol Ofisi'ni geleceğe taşıyacak yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken de ince eleyip sık dokuyoruz. Mühendisliğin kariyer fuarı olan TÜMKAF da bizim için çok önemli platformlardan biri. Yoğun ve etkili bir etkinlik gerçekleştirdik. Mühendis ve mühendis adaylarımızdan gördüğümüz yoğun ilgi ile TÜMKAF 2019, bizler için oldukça verimli bir organizasyon oldu."

Petrol Ofisi, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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