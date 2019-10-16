Petrol Ofisi TÜMKAF 2019'da mühendis ve mühendis adayları ile buluştu

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı 'TÜMKAF 2019', 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleşti. Petrol Ofisi, TÜMKAF 2019'da kariyer fırsatlarının tanıtıldığı standının yanı sıra 10 başlık altında 7 etkinlik düzenledi.



Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (KYYD) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı 'TÜMKAF 2019', 14 Ekim Pazartesi günü Vodafone Arena'da düzenlendi. 'Mühendisler Sahada' sloganı ile düzenlenen fuara, birçok üniversitenin mühendislik fakültelerinden 9 bine yakın mühendis ve mühendis adayı katıldı.



Petrol Ofisi, mühendis ve mühendis adaylarının bu en önemli kariyer buluşmasında yer aldı. TÜMKAF 2019'da Yetenek Yönetim Ekibi tarafından, şirketin faaliyet alanları ve bünyesindeki kariyer fırsatlarının tanıtıldığı standı, mühendis ve mühendis adayları tarafından takip edildi. Ayrıca şirket, gün boyunca uzman ekibi tarafından 10 başlık altında 7 etkinlik düzenledi.



"Sürdürülebilir başarıya İnsan Kaynakları'nda da devamlılık sağlıyoruz"



Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada; tüm alanlarda olduğu gibi İnsan Kaynakları'nda da her platformu en ideal şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "İki alanda birden, hem akaryakıt hem de madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarında liderliğimizi geleneksel bir şekilde sürdürüyoruz. Rekabetin yoğun olduğu, küresel markaların da bulunduğu pazarlarda elde edilen bu sürdürülebilir başarı, çok önemli ve çok değerli. Elbette ki bu başarının, Petrol Ofisi'nin benzersiz birçok niteliğinden kaynaklanan farklı alanlarda haklı nedenleri var. Ancak bununla birlikte başarıyı getiren en temel, en değerli unsurlardan biri de hiç şüphesiz, alanlarında uzmanlaşmış 'İnsan Kaynakları'dır. Tecrübeli, alanlarında uzman çalışma arkadaşlarımızla, donanımlı genç mesai arkadaşlarımızın oluşturduğu sinerji ile bu sürdürülebilir başarımıza, İnsan Kaynakları alanında da devamlılık sağlıyoruz. Bunun için de bu alandaki tüm platformları, en iyi şekilde değerlendiriyoruz, Petrol Ofisi'ni geleceğe taşıyacak yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken de ince eleyip sık dokuyoruz. Mühendisliğin kariyer fuarı olan TÜMKAF da bizim için çok önemli platformlardan biri. Yoğun ve etkili bir etkinlik gerçekleştirdik. Mühendis ve mühendis adaylarımızdan gördüğümüz yoğun ilgi ile TÜMKAF 2019, bizler için oldukça verimli bir organizasyon oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL