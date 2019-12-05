Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı
Son Dakika Ekonomi Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı - Son Dakika Ekonomi

Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı

6 saat önce

Petrol Ofisi, Antalya'da gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda stand açarak ürünlerini tanıttı.

Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı, System.String[]

Petrol Ofisi, Antalya'da gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda stand açarak ürünlerini tanıttı.


Antalya'da gerçekleştirilen S.S. Tüm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda, Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar ve kimyasallar pazarlarının önemli oyuncularından Petrol Ofisi, ileri teknolojiye sahip ürünleri ve gelişmiş hizmetlerini stand açarak tanıttı.


Antalya Kemer'de yaklaşık 350 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Yıllık Genel Esnaf Toplantısı'nda, 'Kooperatif Kanunu Çalışmaları', 'Tüm Motorlu Taşıyıcılar Sigorta Kooperatifi Kuruluş Çalışmaları ve Önümüzdeki Süreç', 'Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi' ile 'Sayısal Takograf Değerlendirmesi' gibi konu başlıkları ele alındı.


Açtığı standta şirket, karayolu lojistiğinin omurgasını oluşturan kamyonculara; Active-3 teknolojili yakıtlarını, Maximus motor yağları ile AutoMatic Filo Yönetimi çözümlerini anlattı. - İSTANBUL

Petrol Ofisi, Türkiye, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım
Elini yıkamaya gitti, döndüğünde şoke oldu Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:27:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol Ofisi yollarların emektarı kamyon şoförlerine ürünlerini tanıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]