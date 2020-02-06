Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi

Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, coronavirüs etkisiyle Çin petrol talebinde daralma olasılığına karşı, üretim kısıntı miktarını artırma olasılığıyla yükseldi.

Konuyla ilgili medyada yer alan bilgilere göre, OPEC+ grubu, halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan kısıntıya günde en az 500 bin varil ekleyebilir.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak , üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.