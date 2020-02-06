Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi

6 saat önce

Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, coronavirüs etkisiyle Çin petrol talebinde daralma olasılığına karşı, üretim kısıntı miktarını artırma olasılığıyla yükseldi.

Petrol OPEC+ grubunun kısıntıyı artırma olasılığıyla yükseldi, System.String[]

Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, coronavirüs etkisiyle Çin petrol talebinde daralma olasılığına karşı, üretim kısıntı miktarını artırma olasılığıyla yükseldi.

Konuyla ilgili medyada yer alan bilgilere göre, OPEC+ grubu, halen günde 1.7 milyon varil olarak uygulanan kısıntıya günde en az 500 bin varil ekleyebilir.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, üretim kısıntısı miktarını artırmaya karar vermek için, coronovirüs salgınının petrol piyasaları üzerindeki etkisinin tam olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Novak, OPEC+ grubunun coronavirüs etkisi karşısında atacağı adımlar çerçevesindeki ülkesinin alacağı pozisyona karar vermek için de, gerçek durumu tam olarak kavramak gerektiğinin altını çizdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.29 düşüşle 55.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.61 artışla 51.06 dolardan işlem görüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:27 Kaynak: DHA
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