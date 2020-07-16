Petrol OPEC+ kararıyla düştü

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük toplam üretim kısıntısının Ağustos ayında günde ortalama 7.7 milyon varile indirme kararıyla düştü. Altın fiyatları ise 1,800 doların üzerine döndü.

Toplam üretim kısıntısının günde ortalama 9.7 milyon varil olarak uygulanan geçen dönemde bu konudaki taahhütlerine uyamayan üretici ülkeler, bu açıklarını kapatmak için yeni dönemde yapacakları ek kısıntılarla birlikte, Ağustos ayındaki üretim kısıntısı fiilen günde 8.11 milyon varil olarak uygulanacak.

OPEC+ grubunun konuyla ilgili toplantısının ardından açıklama yapan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, Ağustos ayında uygulanacak üretim kısıntısı miktarının, önceki kısıntı döneminde taahhütlerine uymayan ülkelerin Haziran verilerini bildirmelerinin ardından kesinleşeceğini vurguladı.

Salman ayrıca, Mayıs ve Haziran aylarındaki taahhütlerini tam olarak yerine getiren Meksika 'nın, bundan sonraki üretim kısıntılarına katılmayacağını açıkladı.

OPEC'in bu konuda yaptığı açıklamaya göre, üretim kısıntısı taahhütlerini tam olarak yerine getiremeyen ülkeler, Haziran verilerine Temmuz sonuna kadar bildirecekler.

Küresel emtia piyasalarında;

Brent petrol yüzde 0.25 düşüşle 43.53 dolar,

Batı Teksas yüzde 0.45 düşüşle 41.06 dolar,

altın yüzde 0.16 düşüşle 1,807.42 dolar,

gümüş yüzde 0.98 düşüşle 19.23 dolar,

bakır yüzde 1.02 düşüşle 6,394.50 dolar,

platin yüzde 0.38 düşüşle 828.60 dolar,

paladyum yüzde 0.25 düşüşle 1,873.92 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 399 liraya, çeyrek altın 658 liraya, Cumhuriyet altını da 2,617 liraya yükseldi.

Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin haberler küresel risk iştahında toparlanmalar yaşanmasına neden oldu. Risk iştahındaki artış ile birlikte dolar G-10 ülkelerinin para birimleri karşısında bir miktar değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybından destek bulan altın fiyatları 1,800 doların üzerinde tutunmayı sürdürdü.