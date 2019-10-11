Son Dakika Haberleri: Petrol opec raporunun açıklanması ardından yüzde 1.0 arttı
Son Dakika Ekonomi Petrol opec raporunun açıklanması ardından yüzde 1.0 arttı

Petrol opec raporunun açıklanması ardından yüzde 1.0 arttı

1 saat önce

Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporlarını açıklamasının ardından yüzde 1.0'ın üzerinde yükseldi.

Petrol opec raporunun açıklanması ardından yüzde 1.0 arttı, System.String[]

Ham petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık raporlarını açıklamasının ardından yüzde 1.0'ın üzerinde yükseldi.

Raporda, Suudi Arabistan'ın petrol saha ve tesislerine yapılan saldırıların ardından kartel üretiminin düştüğüne dikkat çekildi ve 2019 yılı ortalama günlük petrol talebinin 30.7 varil olarak yukarı yönlü güncellendiği açıklandı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo, Aralık ayında gerçekleşecek görüşmelerde üretim kesintisinin artırılabileceği söyledi ve ABD'yi, OPEC üyeliri ile Rusya ve petrol üreticilerinin oluşturduğu "OPEC+" anlaşmasına katılmaya çağırdı.

Gelişmelerin ardından, Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 16 sent artarak 59.26 dolara, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı da 16 sent artarak 53.71 dolara yükseldi.


Suudi Arabistan, Opec, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:09 Kaynak: DHA
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