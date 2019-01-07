Son Dakika Haberleri: Petrol Pekin'den gelecek açıklamalara odaklandı

Petrol Pekin'den gelecek açıklamalara odaklandı

1 saat önce

Petrol fiyatı haftaya 58 doların hemen altından başlarken gözler bugün Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrildi.

Petrol Pekin'den gelecek açıklamalara odaklandı, System.String[]
Petrol fiyatı haftaya 58 doların hemen altından başlarken gözler bugün Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrildi. Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisinin uzlaşıya varmasının petrol talebine olumlu yansıyacağını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:00 

Pekin, Ekonomi
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