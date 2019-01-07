Petrol Pekin'den gelecek açıklamalara odaklandı
1 saat önce
Petrol fiyatı haftaya 58 doların hemen altından başlarken gözler bugün Pekin'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrildi.
Petrol fiyatı haftaya 58 doların hemen altından başlarken gözler bugün Pekin
'de başlayacak ticaret müzakerelerine çevrildi. Uzmanlar, dünyanın en büyük iki ekonomisinin uzlaşıya varmasının petrol talebine olumlu yansıyacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:00
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