Küresel piyasalarda salgın sonrası ekonomilerin açılma planlarının belirlenmeye başlamasıyla oluşan iyimser hava petrolde yaşanan düşüşle bugünlük sekteye uğradı.
Küresel piyasalarda salgın sonrası ekonomilerin açılma planlarının belirlenmeye başlamasıyla oluşan iyimser hava petrolde yaşanan düşüşle bugünlük sekteye uğradı. Yükselişini sürdüren dolar/TL, yeniden 7 lira sınırına dayandı.
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28.04.2020 09:10:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol, piyasaların moralini bozdu - Son Dakika