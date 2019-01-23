Petrol Piyasası Profesyonelleri 2019'da Sermaye Harcamalarını Artırmaya Hazırlanıyor
1 saat önce
Petrol piyasası profesyonelleri artan güvenin etkisiyle 2019 yılında sermaye harcamalarını artırmaya hazırlanıyor. Enerji ve denizcilik hizmetleri sunan DNV GL AS’nin anketine katılan kıdemli petrol ve doğal gaz profesyonellerinin dörtte üçü 2019 yılında sektörün büyümesiyle ilgili iyimser olduğunu belirtiyor. Profesyonellerin piyasaya ilişkin görünümü, ham petrol fiyatlarının çöktüğü 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Enerji […]The post Petrol piyasası profesyonelleri 2019’da sermaye harcamalarını artırmaya hazırlanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol piyasası profesyonelleri artan güvenin etkisiyle 2019 yılında sermaye harcamalarını artırmaya hazırlanıyor.
Enerji ve denizcilik hizmetleri sunan DNV GL AS'nin anketine katılan kıdemli petrol ve doğal gaz profesyonellerinin dörtte üçü 2019 yılında sektörün büyümesiyle ilgili iyimser olduğunu belirtiyor. Profesyonellerin piyasaya ilişkin görünümü, ham petrol fiyatlarının çöktüğü 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Enerji piyasasında güven, Brent petrolün varilinin 95 dolar seviyesinde olduğu 2010 yılındaki seviyesine yükseldi. Bu seviye bugünkü fiyatların yaklaşık yüzde 50 üzerinde.
Petrol piyasasındaki iyimserlik yüksek harcamaya dönüşebilir. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 70'i bu yılki sermaye harcaması bütçelerini ya artıracak ya da koruyacak. Şirketler, petrol fiyatlarında volatilitenin jeopolitik çalkantının etkisiyle artmasına karşın, artık rekabet edebildiğini ifade ediyor. Birçoğu 2017'ye kadar süren çöküşten sağ çıkmak için maliyet azaltma yoluna gitmişti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde "Büyüme önemli olacak ve yeni yatırımlara güçlü güven mevcut." diyen DNV GL'nin petrol ve doğal gaz birimi CEO'su Liv Hovem, şirketlerin petrol ve doğal gazda ileriye dönük talebe yönelik güveninin kuvvetli olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:32
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