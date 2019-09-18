"Petrol piyasasında arz yeterli seviyede"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında küresel petrol piyasasında arz miktarının yeterli seviyede olduğunu bildirdi.

Birol, cumartesi Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesisin saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, IEA'nın internet sitesi üzerinden canlı olarak yapılan söyleşide, küresel petrol piyasasında şu anda arz miktarının yeterli seviyede olduğunu belirterek, "IEA üye ülkelerinin küresel petrol talebine 15 gün yetecek miktarda yaklaşık 1,55 milyar varil acil durum stoku bulunuyor. Buna ek olarak, IEA üye ülkelerinin temmuz sonu itibarıyla 2,9 milyar varillik endüstri stoku var. Bunun 650 milyon varili hemen piyasaya verilmek üzere hazır halde." dedi.

"IEA risklere karşı tetikte"

Birol, son günlerde yaşanan olayların petrol güvenliğinin hafife alınmaması gerektiğini gösterdiğine işaret ederek, enerji güvenliğinin küresel ekonominin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

IEA'nın küresel petrol arzındaki kesinti risklerine karşı tetikte kalmaya devam ettiğinin altını çizen Birol, bu risklerin arasında kasırga gibi şiddetli hava şartları, jeopolitik riskler ve önemli teknik kesintiler olduğunu aktardı.

IEA'nın tarihte üç kez stoklardan küresel piyasaya petrol tedarik ettiğini vurgulayan Birol, bunların 1991'de Körfez Savaşı'nda, 2005'te Katrina Kasırgası'ndan sonra ve 2011'de Libya'daki iç savaş sonrası yapıldığı anımsattı.

Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini bu ayın sonunda 11 milyon varile çıkaracağından emin olduğunu kaydeden Birol, kasım sonunda da günlük üretimin 12 milyon varile yükseltilebileceğini söyledi.

Dünya genelinde petrol güvenliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Birol, IEA'nın bu konuda önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğini ifade etti.