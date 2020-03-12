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Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda
15 dakika önce
Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı.
Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı. Petrol ve koronavirüs nedeniyle endekslerde yaşanan düşüşler ayı piyasası tartışmalarını başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:08
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