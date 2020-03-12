Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda - Son Dakika
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Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda

15 dakika önce

Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı.

Petrol savaşı yayılıyor 'Ayı piyasası' kapıda, System.String[]

Hafta başında yaşanan petrol fiyat savaşına en son Abu Dabi de katıldı. Petrol ve koronavirüs nedeniyle endekslerde yaşanan düşüşler ayı piyasası tartışmalarını başlattı.

Abu Dabi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:08 
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