Petrol savaşlarını bitirecek buluş... Araçların yüzde 50 suyla çalışabilmesini sağlayan sistem geliştirdi

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

GAZİANTEP - Gaziantepli oto tamircisi Murat Ağbaş petrol savaşlarını bitirecek bir buluşa imza attı. Ağbaş, araçların yüzde elli suyla çalışması sağlayan sitem geliştirdi. 3 araçta yaptığı denemede başarılı sonuçlar elde eden Ağbaş, 2 litre suyla 70 kilometre gidiyor.

Gaziantepli oto tamircisi araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş geliştirdiği sistemi eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gidiyor. Ağbaş geliştirdiği sistemin Şimdilik yüzde elli su yüzde elli yakıtla çalıştığını ifade ederek, hedefinin yüzde 100 suyla çalışan otomobiller olduğunu söyledi. Aracın performansını da yüzde 30 yükseldiğini belirten Ağbaş, Yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda buluşunu geliştireceğini ifade ederek, buluşunun dünyada yankı oluşturacağını iddia etti.

"Testler olumlu geçince aktif olarak kullanıyorum"

Yaptığı testlerin başarılı olduğunu gördükten sonra sıfır arabaya sistemini monte ettiğini belirten Ağbaş, "Baktım ki petrol fiyatları yüksek, savaşlarda hep bu petrol yüzünden oluyor. Bende bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim. Yaptığım sistemi ilk başta bir tane eski model bir araçta test ettim. Yaklaşık 10 bin kilometre yaptıktan sonra motorunu açarak herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettim. Hiçbir olumsuzluk olmadığını görünce biri sıfır olmak üzere 2 araca daha bu sistemi monte ettim. Araca takılan sistem sayesinde yakıttan yüzde elli tasarruf yapılıyor. Yüzde 50 suyla çalıştığı için yakıt tasarrufu yüzde 50 düşerken, performansta yüzde 30 artıyor" dedi.

"Sistem nasıl çalışıyor"

Sistemle ilgili bilgiler paylaşan Ağbaş, "Arkada su haznemiz var. O su haznesine elektronik bir cihaz yaptım. Hepsini kendim yaptım. O eletronik cihazda suyun içindeki hidrojen gazımızın elde etmek maksadıyla ayrışan hidrojen 2 tane filtremiz var. Birinci filtremizden geçtikten sonra 2 filtremizde motora doğru gönderip yanmasını sağlıyor. Aracımız yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Hedefim yüzde 100 suyla çalışan sistem"

Hedefinin yüzde 100 suyla çalışan sistem geliştirmek olduğunu belirten Ağbaş, "Bunu yüzde yüz suyla çalışır duruma getirmek istiyorum. Ancak maddi kaynaklarım kısıtlı olduğu için geliştiremedim. Şimdilik yüzde 50 suyla çalışır sistemi geliştirdim. Bagajdaki sistem görüntüsünü de gelecek desteklere bağlı olarak kapalı yerlere monte edeceğim. Sistemi geliştirmek için yetkililerden destek bekliyorum"

2 litre ile 70 kilometre

2 litre suyla 70 kilometre yol gidildiğini belirten Ağbaş, "Yüzde 30 civarında aracın performansı artıyor. Çeşmeden suyu doldurup biniyorsun hepsi bu" diye konuştu.

"Bizde aracımıza uygulayacağız"

Sanayi sitesinde bulunan komşu esnaflar ise, ilk duyduklarında inanamadıklarını, ancak test ettikten sonra kendi aracımıza da uygulama kararı aldıklarını ifade etti.