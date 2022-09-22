Japon firma, Sugimori'nin temmuzda, ülkenin en güneybatısındaki Okinawa'da bir restoranda bir kadına uygunsuz davranışlar sergilediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Japon, CEO, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japon ENEOS'tan, önceki CEO Sugimori'nin cinsel tacizden istifa ettiği itirafı - Son Dakika

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