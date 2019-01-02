Petrol Şirketleri Onlarca Petrol Gemisini Hurda Haline Getirdi
1 saat önce
2018 yılında dünya genelinde ham petrol ticareti yapan şirketler rekor sayıdaki petrol taşıyan gemiyi hurda haline getirdi. Dünyanın en büyük gemi şirketi Clarkson’ın istatistik ve araştırma biriminin verilerine göre bu yıl, petrol taşımacılığı yapan şirketlerden 100 kadar gemi hurda haline getirilmek üzere Hindistan ve Bangladeş’e gönderildi. Eylül ayındaki verilere göre, dünya petrol taşımacılığının yüzde 40’ını […]The post Petrol şirketleri onlarca petrol gemisini hurda haline getirdi appeared first on Enerji Enstitüsü.
2018 yılında dünya genelinde ham petrol ticareti yapan şirketler rekor sayıdaki petrol taşıyan gemiyi hurda haline getirdi.
Dünyanın en büyük gemi şirketi Clarkson'ın istatistik ve araştırma biriminin verilerine göre bu yıl, petrol taşımacılığı yapan şirketlerden 100 kadar gemi hurda haline getirilmek üzere Hindistan
ve Bangladeş
'e gönderildi. Eylül
ayındaki verilere göre, dünya petrol taşımacılığının yüzde 40'ını yapan şirket, taşımacılıkta en kötü taşıma oranlarını yaşıyor. Bloomberg
ağustos ayında yayınladığı raporda, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (OPEC), ham petrol taşımacılığındaki iki yıldır süren küçülme ve çevresel mevzuatların sefer oranlarında daralmaya neden olduğu gösterdi. Ulaştırma kapasitesi tanımına bakıldığında, 2018 yılında hurda galine getirilen gemi sayısı 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.
Diğer yandan mayıs ve kasım ayları arasında dünyanın en büyük ve ikinci büyük petrol ihracatçıları, günlük ham petrol üretimini 1.5 milyon varile yükseltti.
The post Petrol şirketleri onlarca petrol gemisini hurda haline getirdi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:25
Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı
İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı
Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü
Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı