Son Dakika Haberleri: Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Liberya bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Liberya bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, 186 metre boyunda, 35 bin 676 groston ağırlığındaki "Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisi Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gidiyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör, Liberya bayraklı petrol sondaj platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:35 Kaynak: AA
Bulgaristan, Liberya, İstanbul Boğazı, Güncel
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