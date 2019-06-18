Petrol sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Liberya bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Liberya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:35 Kaynak: AA
bayraklı petrol sondaj gemisi "Noble Globetrotter-2" İstanbul Boğazı
'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, 186 metre boyunda, 35 bin 676 groston ağırlığındaki "Noble Globetrotter-2" adlı petrol sondaj gemisi Bulgaristan
'ın Burgaz Limanı'ndan, Gemlik
Limanı'na gidiyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör, Liberya bayraklı petrol sondaj platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında eşlik etti.
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin
AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok
Facebook, 2020 yılında kendi kripto parasını piyasaya sürecek
Ekrem İmamoğlu, ortak yayın öncesi İsmail Küçükkaya ile otelde ne konuştuğunu açıkladı