Petrol, talep baskısı altında
1 saat önce
Petrol fiyatları; ABD'de sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, Avrupa Merkez Bankası'nın kötümser tahminleri ve Çin ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle baskı altında kalıyor.
Petrol fiyatları; ABD
'de sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, Avrupa Merkez Bankası
'nın kötümser tahminleri ve Çin
ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle baskı altında kalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:10
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