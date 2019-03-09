Son Dakika Haberleri: Petrol, talep baskısı altında

Petrol, talep baskısı altında

1 saat önce

Petrol fiyatları; ABD'de sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, Avrupa Merkez Bankası'nın kötümser tahminleri ve Çin ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle baskı altında kalıyor.

Petrol, talep baskısı altında, System.String[]
Petrol fiyatları; ABD'de sondaj kulesi sayısındaki azalışa rağmen, Avrupa Merkez Bankası'nın kötümser tahminleri ve Çin ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle baskı altında kalıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:10 

Ekonomi
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