Petrol talep baskısıyla geriledi, altın yükseldi

Petrol fiyatları dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki Covid-19 vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle geriledi.

Petrol fiyatları dünyanın üçüncü ve dördüncü büyük ithalatçıları olan Hindistan ve Japonya'daki Covid-19 vakalarındaki artışın Asya'daki yakıt talebini azaltabileceği endişeleriyle geriledi. Altın fiyatları ise küresel düzeyde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış ve doların başlıca para birimleri karşısında zayıflamasına bağlı olarak yükseldi. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.01 düşüşle 64.75 dolar,Batı Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.01 düşüşle 64.75 dolar,Batı Teksas yüzde 0.77 düşüşle 61.54 dolar,altın yüzde 0.07 artışla 1,776.59 dolar,gümüş yüzde 0.14 artışla 26.01 dolar,bakır yüzde 1.67 artışla 9.551.50 dolar,platin yüzde 0.13 artışla 1,230.63 dolar,paladyum yüzde 0.45 artışla 2,867.03 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 794 liraya, Cumhuriyet altını da 3,170 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, ons altının yeni haftaya "hafif alıcılı bir başlangıç" yaptığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Yukarı yönlü eğimini korumaya devam ediyor. Dünya genelinde salgın sürerken, özellikle Hindistan'daki vaka sayılarındaki artışın devam etmesi, piyasaları tedirgin ediyor. "Bu durum zaman zaman fiyatlamaları baskıladığı gözlemleniyor. Altın açısından da olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri ve Dolardaki yatay görünüm, ons altının da bu hareketini destekliyor."Petrol fiyatlarında temkinli ve yatay bir görünüm izlendiği de belirtilen bültende, şu değerlendirme yapıldı: "Hindistan'da vaka sayılarındaki artışın sürüyor olması, piyasaları tedirgin etmekte. Hindistan en büyük petrol tüketicisi konumunda olduğu için petrol fiyatlarını baskılıyor. "Bu hafta, 28 Nisan günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık teknik toplantısı olacak. Yeni bir karar beklenmiyor ancak son dönemde salgının seyrinde endişe verici gelişmeler, petrolü de olumsuz etkilediği için bu konuya ilişkin nasıl söylemler geleceği önemli. Petrol fiyatları açısından hareketlilik yaratabilir. Bugün için takvim sakin."



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