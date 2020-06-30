Petrol talep endişesiyle düştü - Son Dakika

Petrol talep endişesiyle düştü

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisine bağlı talep daralması endişelerinin yanında, Libya'nın altı aylık aradan sonra yeniden üretime başlayacağına ilişkin beklentilerle yeniden düşerken, güvenli liman talebiyle 1,770 doları aşan altının ons fiyatı da bu düzeylerde tutunuyor.

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisine bağlı talep daralması endişelerinin yanında, Libya'nın altı aylık aradan sonra yeniden üretime başlayacağına ilişkin beklentilerle yeniden düşerken, güvenli liman talebiyle 1,770 doları aşan altının ons fiyatı da bu düzeylerde tutunuyor.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.62 düşüşle 41.59 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 düşüşle 39.52 dolara geriledi.

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Küresel emtia piyasalarında;

gümüş yüzde 0.45 düşüşle 17.86 dolar,

altın yüzde 0.01 artışla 1,772.89 dolar,

bakır yüzde 0.81 artışla 5,943.00 dolar,

platin yüzde 0.28 artışla 816.84 dolar,

paladyum yüzde 1.18 artışla 1,923.42 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 390 lira, çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2,548 liradan satılıyor.

Tacirler Yatırım'ın analizinde, dün 1,765 – 1,775 düzeyleri arasında hareket eden ons altının, iki günlük yükseliş hareketinin ardından günü sınırlı bir gerileme ile kapattığına işaret edilerek şöyle denildi:

"Dün 97 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden dolar endeksi, öğle saatlerinde 97.65 seviyesine doğru gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketinin ardından günü yataya yakın bir seyirle tamamladı.

"Dolar endeksinin öğle saatlerinde gerçekleştirdiği sert yükseliş hareketi, ons altının günü sınırlı da olsa bir düşüşle kapamasında etkili oldu.

"Ons altın bu sabah saatlerinde 1,771 seviyesinden işlem görüyor. Genel görünüme baktığımızda ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam ettiğini görmekteyiz.

"Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi ons altın fiyatları geçtiğimiz hafta Cuma günkü yükseliş hareketi ile birlikte kısa vadeli düşüş kanalını yukarı yönlü kırmış bulunuyor.

"Kanal kırılması sonrasında geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 1,779 seviyesi üzerini test eden ons altında yükseliş potansiyelinin korunduğunu görüyoruz.

"Teknik göstergelerin ürettiği sinya leri göz önünde bulundurduğumuzda altın fiyatlarının kısa vadede 1,750 – 1,780 seviyeleri arasında hareket etmesini bekliyoruz.

"Altındaki yükseliş hareketinin sürmesi açısından 1,780 direncinin aşılması büyük önem taşıyor.

"Dolayısı ile bu seviyeyi yakından takip edeceğiz. 1,780 seviyesinin aşılması durumunda 1,800 seviyesinin bir sonraki hedef haline gelmesi söz konusu olabilir."

Işık FX tarafından hazırlanan petrol analizinde de, piyasalarda oluşan sınırlı iyimserlik ile beraber yeni haftada petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik olduğuna işaret edilerek, "Şu anda 42 Dolar ana direnç seviyesine yakın bir fiyatlama hakim. Bu  noktanın geçilmesi halinde 44 dolar seviyesi hareketliliğin seyri açısından önemli olacaktır. Ancak risk göstergelerinin yeniden yukarı seyretmesi durumunda petrol fiyatlarında bir baskı oluşabileceği gibi bu durumda 40 dolar ana destek seviyesi satış yönlü işlemlerin derinlik kazanması noktasında önemli olacaktır. Şayet bu nokta öncesinde 41.50, 41.20, 40.75 ve 40.25 destek seviyeleri takip edilebilir" denildi.


Koronavirüs, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol talep endişesiyle düştü - Son Dakika Ekonomi

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