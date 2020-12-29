Petrol talepte toparlanma iyimserliğiyle yükseldi

Petrol fiyatları, coronavirus pandemisi etkisiyle büyük ölçüde düşen talepte toparlanma olacağına ilişkin artan iyimserliğe bağlı olarak yükseldi.

Petrol fiyatları, coronavirus pandemisi etkisiyle büyük ölçüde düşen talepte toparlanma olacağına ilişkin artan iyimserliğe bağlı olarak yükseldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a göre, küresel petrol talebi günde ortalama 5.0 - 6.0 milyon varil artışla, 2021 yılında pandemi öncesi düzeylere yükselecek. Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'a karşı kitlesel aşılama kampanyalarının başlaması ve oldukça hızlı yol alınması, pandemi kaynaklı krizden toparlanmaya yöneyik iyimserliği artırıyor.Bugüne kadar 2.1 milyon Amerikalı'ya enfeksiyona karşı Pfizer aşısını çoktan yapıldığını açıklayan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) aşının Haziran ayına kadar tüm ABD vatandaşlarına yapılmasının beklendiğini duyurdu. Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'a karşı kitlesel aşılama kampanyalarının başlaması ve oldukça hızlı yol alınması, pandemi kaynaklı krizden toparlanmaya yöneyik iyimserliği artırıyor.Bugüne kadar 2.1 milyon Amerikalı'ya enfeksiyona karşı Pfizer aşısını çoktan yapıldığını açıklayan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) aşının Haziran ayına kadar tüm ABD vatandaşlarına yapılmasının beklendiğini duyurdu. Gelişmelerle, Şubat teslimi Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı yüzde 0.84 artışla 48.02 dolara, aynı ay teslimi Brent petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.94 artışla 51.34 dolara yükseldi.



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