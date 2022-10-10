Petrol tankeri kıyıya çarpmadan saniyeler önce durduruldu - Son Dakika
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Petrol tankeri kıyıya çarpmadan saniyeler önce durduruldu

10.10.2022 00:58
Petrol tankeri kıyıya çarpmadan saniyeler önce durduruldu

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kum yüklü botla çarpışarak kontrolden çıkan petrol tankeri, kıyıdaki restoranlara çarpmadan son anda durduruldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta facianın eşiğinden dönüldü. Chao Phraya Nehri'nde ilerleyen bir petrol tankeri, kum yüklü botla çarpıştı. Kontrolden çıkan tanker, nehrin kenarında bulunan restoranlara doğru sürüklenmeye başladı. O esnada yaşanan korku dolu anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Suya atılan çapa ve kaptanın manevrası sayesinde kıyıya birkaç metre kala son anda durdurulabilen tanker, kısa süreli paniğe neden oldu. Olay anında kaçan restoran sakinlerinin ise daha sonra yemeklerine devam ettiği görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. - BANGKOK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tayland, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Petrol tankeri kıyıya çarpmadan saniyeler önce durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol tankeri kıyıya çarpmadan saniyeler önce durduruldu - Son Dakika
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