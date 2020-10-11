Petrol tankerinde 100 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin tespit ettiği tanker Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin Doğu otoban girişinde durduruldu. Araçta dedektör köpek Onix'in yaptığı aramada tankerin kupa kısmının yatak bölümünde gizlenmiş 10 paket halinde toplamda 100 kilogram kubar esrar yakalandı. Aracın sürücüsü gözaltına alındı. - GAZİANTEP

Meral Akşener ile vatandaş arasında ilginç diyalog: Ben böyle gıcık seçmeni çok severim