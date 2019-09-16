Son Dakika Haberleri: Petrol tarihinin zirvesinde
Son Dakika Ekonomi Haber

Petrol tarihinin zirvesinde

1 saat önce

Brent ham petrolü, drone saldırısının ardından yüzde 10 artarak tarihinin en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Petrol tarihinin zirvesinde, System.String[]

Brent ham petrolü, drone saldırısının ardından yüzde 10 artarak tarihinin en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 10.94 yükselerek 66.81 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 10.50 artışla 60.61 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları küresel gelişmelerin ardından yüzde 1.0'ın üzerinde arttı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.86 artışla 17.89 dolardan,

altın, yüzde 0.43 artışla 1,506 dolardan,

bakır, yüzde 1.74 düşüşle 2.652 dolardan,

platin, yüzde 1.59 düşüşle 937.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.34 düşüşle 1,595.40 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,864 liraya yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçaların Türkiye'de üretilmesi mümkün Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Petrol tarihinin zirvesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]