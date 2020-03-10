Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor - Son Dakika

Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor

6 saat önce

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı.

Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor, System.String[]

Dolar dünya genelinde değer kaybetmeye başladı. Petrol fiyatları ise toparlanma eğilimi gösteriyor.

OPEC'in üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşma sağlayamaması ile çöküş yaşayan petrol fiyatları, toparlanma eğilimine girdi. Varil fiyatı 32 dolara kadar inen brent petrol, sınırlı da olsa yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9 artışla 37 dolara tırmandı. Koronavirüs ve petrol fiyatlarının dip yapmasından kaynaklı olarak ABD piyasalarda yaşanan sert düşüşler doların değerini dünya genelinde majör paralar karşısında eritiyor. Dün ABD'de yüzde 7'ye ulaşan değer kayıpları sonrası devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

ABD piyasalarında yaşanan kriz, ulusal para birimi doların, dünya genelinde yönünü aşağıya çevirmesine neden oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 1'e yakın düşüşle 1,13 seviyesine geriledi. Sterlin karşısında ise yüzde 0,65 azalış gösteren dolar, 1,30 düzeyine düştü. Dolar düşüşünü Yen karşısında da sürdürüyor. Yen karşısında yüzde 2 'nin üzerinde değer kaybeden dolar, 104,47 seviyesinde işlem görüyor. İç piyasada ise dolar/TL paritesi şu sıralarda 6,15 düzeyinde işlem görmekte.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD'de koronavirüs çıkan gemiye, yolcusundan 1,38 milyon dolarlık tazminat davası Son Dakika: Suudi Arabistan'dan yeni petrol hamlesi! Günlük üretimi 12,3 milyon varile ulaşacak Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

Son Dakika Haberleri
15:52 Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
15:52 İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:52 İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
15:52 Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
15:52 Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Petrol toparlanıyor, dolar geriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]