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Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendi

1 saat önce

Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendiİZMİR - İzmir Aliağa ilçesinde, petrol türevi atıkların denize sızmasının ardından, kirlenen teknelerde özel bir ilaçla dalgıçlar yardımıyla temizlendi.

Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendi

İZMİR - İzmir Aliağa ilçesinde, petrol türevi atıkların denize sızmasının ardından, kirlenen teknelerde özel bir ilaçla dalgıçlar yardımıyla temizlendi.

Aliağa ilçesi Avcı Ramadan Parkı sahil şeridinde, geçtiğimiz günlerde sızan petrol türevi atıklar denizin kirlenmesine yol açmıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda temizlik ekibi, çalışma başlatmış ve sahili eski haline getirmişti.

Balıkçı barınağına giriş ve çıkışların kapatıldığı bölgede, teknelerde atıklardan nasibini aldı. Atıklardan kirlenen tekneler için İstanbul'dan özel bir ilaç getirildi. Su bazlı soymet ilacıyla dalgıçlar, saatlerce tekneleri temizledi.

Petrol türevi atıkların kirlettiği teknelerde temizlendi

Aliağa, İzmir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:55 Kaynak: İHA
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