Petrol Üretim Kısıntısı Toplantısı Mart Ayında Yapılacak
1 saat önce
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün geçtiğimiz aylarda aldığı üretim kısıtlaması kararı bu ay hayata geçmeye başladı. Üye ülkeler mart ayında bir araya gelerek kısıtlama anlaşmasını tekrar gözden geçirecekler. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak’ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı […]The post Petrol üretim kısıntısı toplantısı Mart ayında yapılacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün geçtiğimiz aylarda aldığı üretim kısıtlaması kararı bu ay hayata geçmeye başladı. Üye ülkeler mart ayında bir araya gelerek kısıtlama anlaşmasını tekrar gözden geçirecekler.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.
Barkindo'nun verdiği bilgiye göre OPEC+'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü
'de bir araya gelerek üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirecekler. Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan'da Viyana
'da yapılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:05
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