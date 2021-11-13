Petrol ürünleri satışı yapılan iş yerindeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İçeride bulunan petrol ürünlerinin itfaiye suyuna karışarak dışarıya aktığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi'nde bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle öğleden sonra yangın çıktı.

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