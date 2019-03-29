Petrol Varil Fiyatı Önümüzdeki Aylarda Rekor Düzeye Çıkabilir, Ama Bu Rubleye Yansımayacak"
1 saat önce
“Petrol varil fiyatı önümüzdeki aylarda rekor düzeye çıkabilir, ama bunun rubleye ciddi şekilde yansıması beklenmiyor.” Bu tahmin Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi’nden geldi. Petrol arzındaki düşüşün sürmesi nedeniyle varil fiyatının birkaç ay içinde 80 dolara kadar çıkabileceği öngörülen raporda, “Ancak bu, rubleye neredeyse hiç yansımayacak. Kur en fazla 62-63 rubleye inebilir” denildi. Batı’nın yaptırımlarının […]The post “Petrol varil fiyatı önümüzdeki aylarda rekor düzeye çıkabilir, ama bu rubleye yansımayacak” appeared first on Enerji Enstitüsü.
"Petrol varil fiyatı önümüzdeki aylarda rekor düzeye çıkabilir, ama bunun rubleye ciddi şekilde yansıması beklenmiyor." Bu tahmin Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi'nden geldi.
Petrol arzındaki düşüşün sürmesi nedeniyle varil fiyatının birkaç ay içinde 80 dolara kadar çıkabileceği öngörülen raporda, "Ancak bu, rubleye neredeyse hiç yansımayacak. Kur en fazla 62-63 rubleye inebilir" denildi.
Batı'nın yaptırımlarının Rusya Merkez Bankası politikalarını etkilemesinin daha kur kontrollü bir politikayı dayattığına, son yıllarda petrol fiyatlarındaki oynamaların rubleye yansımasını azalttığına işaret edildi.
Rusya Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılında iç piyasada bütçe kuralları gereği döviz alımına yeniden başlamasının, dolar kurunun 62 rublenin altına inmesine imkan tanımayacağı belirtilen raporda, "Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmesi düşük bir ihtimal. Çünkü İran ve Venezuela'da üretimdeki düşüş sonsuza kadar süremeyecek, OPEC ülkeleri de üretimin kısılmasını öngören anlaşmadan vazgeçebilir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:27
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