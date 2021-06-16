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Petrol ve altın fiyatlar yatay - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatlar yatay

16.06.2021 17:51
Petrol ve altın fiyatlar yatay, System.String[]

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilerek 74 dolara ve 71.72 dolara kadar çıkan Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.

Stoklardaki düşüş ve talepteki toparlanmanın etkisiyle, spot piyasalarda 32 aydan sonra ilk kez 74 doları gören Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilerek 74 dolara ve 71.72 dolara kadar çıkan Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da bu düzeylere yakın yatay hareket ediyor.

Vadeli piyasalarda da, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.50 artışla 73.95 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.71 artışla 72.09 dolara yükseldi.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 8.5 milyon varil birden azaldı.Özel bir kuruluş olan API'nin verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.8 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 1.9 milyon varil yükseldi.Financial Times'ın Vitol, Glencore Trafigura ve Goldman Sachs üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği Emtia Piyasaları Küresel Zirvesi'ndeki konuşmalarda, petrolün yakın zamanda 2014 yılından bu yana ilk kez 100 doları görebileceğine dikkat çektiler.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı yeni günün ilk işlemlerinde, altın fiyatları dolardaki güçlü gelişmenin de etkisiyle, 1,855 - 1,860 dolar aralığında yatay işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.31 artışla 73.78 dolar,Batı Teksas yüzde 0.32 artışla 71.55 dolar,altın yüzde 0.12 artışla 1,856.08 dolar,gümüş yüzde 0.33 artışla 27.75 dolar,bakır yüzde 3.99 düşüşle 9,560.00 dolar,platin yüzde 0.73 düşüşle 1,147.39 dolar,paladyum yüzde 1.90 artışla 2,818.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 510 liraya, çeyrek altın 840 liraya, Cumhuriyet altını da 3,346 liraya geriledi.ALB Forex'in bakır analizinde, küresel olarak bir toparlanma sürecine girilmesinin ardından Çin'in, 2020 yılından bu yana yükselen emtia fiyatlarını kontrol altına almak ve spekülasyonları azaltmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdığına işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Pandemi başlangıcından beri hammadde alanında yaşanan arz kaynaklı sıkıntıların ardından özellikle endüstride kullanılan emtiaların fiyatları yükselişe geçmişti. "Çin Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, endüstriyel hammadde maliyetlerinden kaynaklanan tehditleri hafifletmek için ulusal rezervlerinden satış yapma kararı aldı. "Bakır, alüminyum ve çinko gibi metallerin arzını serbest bırakmayı planlayan Çin, bu hamleyle fiyatların aşırı artmasından kaynaklı oluşacak riskleri engellemeyi ve enflasyonist baskıları kontrol altına almayı amaçlıyor."Son haftalarda Çin'den gelen bakır talebinin azalması, bakır fiyatının düşüş eğilimine girmesine neden olmuştu. Daha önce yazdığımız bakır analizimizde, bakırın alçalan üçgen formasyonu çizdiğinden ve aynı zamanda ikili tepe görüntüsü oluşturduğundan söz etmiştik."


Çin Halk Cumhuriyeti, Teksas, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatlar yatay - Son Dakika Ekonomi


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