Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

Petrol ve altın fiyatları düştü

6 saat önce

Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün vadeli varil fiyatı 20 yılın en düşük düzeyini görürken, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları da yaklaşık bir haftadan fazla dönemin kazanımlarını geri verdi.

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Petrolde arz fazlası olacağı endişeleriyle, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün vadeli varil fiyatı 20 yılın en düşük düzeyini görürken, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları da yaklaşık bir haftadan fazla dönemin kazanımlarını geri verdi.

ABD'nin birçok petrol depolama bölgesinde kapasitelerin dolmakta olduğuna ilişkin verilere bağlı olarak ABD hafif petrolünün Mayıs vadeli fiyatı 15.01 doları gördükten sonra 17.57 dolara toparlandı. Brent petrolün Haziran vadeli varil fiyatı da 27.27 doları gördü.

Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.93 düşüşle 30.78 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 7.47 düşüşle 23.42 dolara geriledi.

Petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, "Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği fiyat savaşları, 2020 yılı için küresel ekonominin küçülmesi öngörüleri ile birlikte, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle petrolde düşük talep ve arz fazlası oluştu" dedi ve ekledi:

"Fiyatlar 30 doların altında seyrediyor. Kısa dönemde ucuz petrole devam edeceğiz. Ay sonundan sonra daha da ucuz petrol göreceğiz Petrol fiyatlarını artık sadece talep, üretim gibi parametreler değil ülkelerin stok durumları da belirleyici olacak. ve düşükten stoklanmış demek, bizim öngörümüze göre en az 3 yıl daha ucuz petrol demektir. Bu durum, mal ve ürün piyasasında, taşımacılık maliyetlerini de olumlu etkileyecektir."

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.11 düşüşle 15.17 dolar,

altın, yüzde 0.32 düşüşle 1,677.75 dolar,

bakır, yüzde 3.16 artışla 5,191.50 dolar,

platin, yüzde 0.56 artışla 781.49 dolar,

paladyum yüzde 2.19 artışla 2,208.96 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 375 liraya, çeyrek altın 618 liraya, Cumhuriyet altını da 2,469 liraya geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:21 Kaynak: DHA

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