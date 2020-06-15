Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları düştü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretimi kısıtlama süresini uzatma kararlarına karşın, yükselen talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşerken, durgunluktan çıkışın zaman alacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle altın fiyatları da düştü.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretimi kısıtlama süresini uzatma kararlarına karşın, yükselen talep kaygılarıyla petrol fiyatları düşerken, durgunluktan çıkışın zaman alacağına ilişkin öngörülerin etkisiyle altın fiyatları da düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail Al Mazroui hampetrol talebinin, OPEC+ Grubu'nun petrol üretim kısıntılarını sonlardıracakları Ağustos ayından sonra, toparlanacağını söyledi.

Al Mazroui, ülkesinin Nisan ayında kararlaştırılan OPEC+ petrol üretim kısıntısı konusunda üzerine düşeni yapmayı sürdüreceği yolundaki açıklamasını da yineledi.

Petrol fiyatları, Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın başladığına ilişkin kaygıların etkisiyle yüzde 5.0 dolayında düştü.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.77 düşüşle 38.19 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.65 düşüşle 35.65 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.48 düşüşle 17.23 dolar,

altın, yüzde 0.99 düşüşle 1,713.66 dolar,

bakır, yüzde 1.09 artışla 5,779.50 dolar,

platin, yüzde 0.73 düşüşle 809.21 dolar,

paladyum yüzde 0.99 düşüşle 1,912.17 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 liraya, çeyrek altın 625 liraya, Cumhuriyet altını da 2,489 liraya geriledi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altın kazanımlarını büyük ölçüde koruyor" başlıklı yorumunda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrasında küresel risk iştahının güç yitirmesinin yatırımcıları değerli metallere yöneltirken, altının ons fiyatının 1,745 dolar sınırına kadar yükseldiğine dikkat çekildi ve şöyle dinildi"

"Ayrıca ABD'de iki yılı aşkın süre için faiz artırımının beklenmemesi portföylerde altın tutmanın maliyetini hafifleteceğinden altın açısından lehte bir zemin yaratıyor.

"Kaldı ki, Fed'in çizdiği karamsar tablo önümüzdeki dönemlerde daha fazla adım atılabileceğine yönelik ihtimalleri de artırarak değerli metallerde görünümü iyileştiriyor.

"Diğer taraftan altın/gümüş rasyosunun son dönemdeki geri çekilmenin ardından kritik noktalara gelmesi altının son iki işlem gününde olduğu gibi bir süre daha gümüşe kıyasla daha iyi performans gösterebileceğine işaret ediyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 05:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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