Petrol ve altın fiyatları düştü

Altın fiyatlarında, ABD'de ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu verilerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarından çıkmalarıyla başlayan düşüş sürüyor. Altının ons fiyatı 1,930 doların da altına çekilirken. ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), benzin talebinde önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerinin etkisiyle inişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 44 doların da altına indi.
Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.77 düşüşle 43.73 dolar,Batı Teksas yüzde 1.99 düşüşle 40.46 dolar,altın yüzde 0.40 düşüşle 1,923.27 dolar,gümüş yüzde 0.39 düşüşle 26.49 dolar,bakır yüzde 1.57 düşüşle 6,582.50 dolar,platin yüzde 1.06 artışla 902,03 dolar,paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,298.00 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 461 liraya, çeyrek altın 760 liraya, Cumhuriyet altını da 3,026 liraya düştü. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasalardaki satıştan altının da etkilendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Dün genel olarak piyasalarda satıcılı bir gün yaşanırken altın da bu satıcılı süreçten nasibini aldı. "ABD'de Nasdaq endeksindeki kayıplar yüzde 5'i aşarak, son zamanlardaki en sert düşüşün yaşandığı günü geride bıraktı. "Bu satış dalgası altının da satışını tetikleyerek, 1921 dolar/onsla trend desteğine kadar çekilmesine sebep oldu. "Tepki alımlarıyla toparlanma gayesinde hareket eden sarı maden, seans sonunda 1,930 dolar/onstan dengelendi ve önceki güne kıyasla yüzde 0.6 kaybı hanesine yazmış oldu. " Gümüş, 27.43 dolar/onstan başladığı günü 26.60 dolar/onstan tamamlarken, yüzde 3'lük kayıpla günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni oldu."Platin de diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir günü geride bırakırken, bir ayın ardından 900 dolar/onsun altında bir kapanış yapmış oldu. 893 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, yüzde 1.6 kayıpla seansı tamamladı."Paladyum ise günün tek yeşilde kapatan kıymetli madeni olurken 2,389 dolar/onsa kadar uzandı ve Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Seansı 2,305 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 2.7 kazancı hanesine yazdı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri, dünya fiyatlarının üzerinde 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,725 kg altın, 2,642 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:26 - Kaynak: DHA
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