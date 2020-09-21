Petrol ve altın fiyatları düştü

Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.

Doların küresel piyasalarda euro ve yen karşısında hafif zayıflamasından destek bulan altın fiyatları da, daha sonra gelen kar satıylarıyla geriledi.