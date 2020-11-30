Petrol ve altın fiyatları düştü

Altın fiyatları, güvenli liman varlıklardan çıkışların sürmesiyle yeni haftaya da düşüşle başlarken, petrol fiyatları da, üretici ülkelerin üretim kısıntıları konusunda anlaşma sağlayamadığının açıklanmasıyla hafif geriledi.

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarını artırmasının etkisiyle geçen haftanın son işlem günü 1,780 dolara kadar gerileyen altın, yeni haftaya 10 dolarlık düşüşle 1,770 dolarda başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan üretim kısıntılarının, 2021 yılında hangi düzeylerde sürdürüleceği konusunda anlaşamadı.OPEC çevrelerinden basına yansıyan haberlere göre, OPEC+ Grubu'nda üretim kısıntılarının 2021 yılının başında iki ya da üç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da, bu konuda henüz bir karar alınmış değil.Emtia piyasalarında, OPEC'in bugün yapılacak bakanlar düzeyindeki toplantısına çevrildi. Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.55 düşüşle 47.55 dolar,Batı Teksas yüzde 1.67 düşüşle 44.82 dolar,altın yüzde 0.93 düşüşle 1,770.62 dolar,gümüş yüzde 2.93 düşüşle 22.14 dolar,bakır yüzde 1.26 artışla 7,505.50 dolar,platin yüzde 1.00 düşüşle 957.95 dolar,paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,418.54 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 447 liraya, çeyrek altın 737 liraya, Cumhuriyet altını da 2,940 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım analizinde, geçen Perşembe, dolar çevresindeki toplanmaya ek olarak artan tedarik sinyallerinin aşı gelişmelerinin neden olduğu ralliyi durdurması ile Brent petrolün yedi ayın en yüksek seviyesinden düştüğü anımsatıldı ve şöyle denildi: "Cuma günü ise devam eden arz endişelerine karşın aşı iyimserliği ve dolar çevresindeki zayıf görünüm Petrol fiyatlarına destek olmayı sürdürürken, Brent petrolün bu hafta gerçekleşecek olan OPEC toplantısı öncesinde art arda dördüncü hafta artış kaydettiği takip edildi."Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde de, geçen Perşembe günü ABD'deki Şükran Günü tatilinin işlem hacimlerini sınırlandırdığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Beklentilerin altında gelen ekonomik verilerden destek bulan ons altının günü kritik destek seviyesi olan 1,800 Dolar seviyesi üzerinde sınırlı bir yükselişle tamamladığı izlenmişti.

"Haftanın son işlem gününde ise aşı gelişmelerine ek olarak Black Friday alışverişlerinin etkisi sonucu risk iştahında gözlenen artış ons altında 1,800 psikolojik destek seviyesinin kırılması ile satışların derinleştiği gözlenirken, dolar çevresindeki zayıflığın aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi."