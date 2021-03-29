Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika

Petrol ve altın fiyatları düştü

29.03.2021 09:35
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli geminin tekrar yüzdürülmesi, petrol tankerlerinin kanalı kullanmaya devam edeceğine işaret ederken, tıkanıklığın giderilecek olması petrol fiyatlarını düşürdü.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan Ever Given isimli geminin tekrar yüzdürülmesi, petrol tankerlerinin kanalı kullanmaya devam edeceğine işaret ederken, tıkanıklığın giderilecek olması petrol fiyatlarını düşürdü.

Petrol piyasalarında bu hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 1 Nisan'da yapılacak toplantısından  çıkacak olan karar yakından izlenecek.

Altın fiyatları da, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, haftaya düşüşle başladı. Dolar endeksinin yukarı yönlü  hareketinin sürmesi durumunda ons altında değer kaybının sürmesi bekleniyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.54 düşüşle 63.25 dolar,Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 59.60 dolar,altın yüzde 0.33 düşüşle 1,726.85 dolar,gümüş yüzde 0.88 düşüşle 24.83 dolar,bakır yüzde 1.72 artışla 8.950.00 dolar,platin yüzde 0.29 düşüşle 1,181.56 dolar,paladyum yüzde 0.49 düşüşle 2,666.68 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 446 liraya, çeyrek altın 736 liraya, Cumhuriyet altını da 2,930 liraya geriledi.İntegral Yatırım'ın bülteninde, "Petrol fiyatları Pazartesi günü Avrupa başta olmak üzere artan Covid-19 vaka sayıları ve bu vaka sayılarının Avrupa ekonomisi  üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle geriliyor" denildi ve eklendi: "Geçen hafta kaza  nedeniyle trafiğe kapatılan Süveyş Kanalı'nda yol henüz trafiğe açılmış değil. Deniz trafiğinin aksaması nedeniyle petrol arzının kesintiye uğraması petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlı tutuyor. "Diğer  taraftan, Avrupa'da artan vaka sayılarından dolayı üçüncü dalga endişeleri  başlamış durumda. Üçüncü dalgayı kontrol altına almak için bölgede  uygulanan kısıtlamalar artırılırsa petrol talebinde azalma  görülebilir."Bugün  petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri  bulunmuyor. Süveyş Kanalı'nda yaşanan aksaklıklar, salgın kaynaklı  gelişmeler ve aşı tedariki petrol piyasasının gündeminde olmaya devam  edecek."Ons altında işlemlerin de 1,727 dolar düzeylerinde geçtiğine işaret edilen bültende, "Küresel piyasalarda güçlenen dolar ons altını  baskılamayı sürdürüyor. Dolar Endeksi bu sabah 92.80 üzerinde. ABD 10  yıllıkları ise yüzde 1.60 üzerine tutunmuş durumda. Dünyanın en büyük  ekonomilerinden gelen verilerin beklentileri aşması da küresel  piyasalarda altının güvenli varlık alımlarını azaltıyor. ABD'de 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi henüz uygulamaya konmuşken, ABD Başkanı Joe

Biden'ın 3.0 trilyon dolarlık yeni bir paket üzerinde çalıştığı  konuşuluyor. Gelişmeler ons altın için yakından takip edilmeli. Bugün  küresel piyasalarda takip edilecek önemli bir veri ise bulunmuyor" denildi.


Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Petrol ve altın fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi


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