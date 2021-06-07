Petrol ve altın fiyatları düştü

ABD'de yakıt talebinin hızlı arttığını gösteren verilerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde iki yılın en yüksek düzeyine tırmanan petrol fiyatları, yatırımcıların bu hafta İran ve büyük devletler arasında gerçekleşecek nükleer anlaşma görüşmelerinin sonucunu beklemesiyle geriledi. İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesinin dünya genelinde ham petrol üretimini artırması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada 5.36 milyon varil azaldı.